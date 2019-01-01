Emre Mor resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Celta Vigo'dan bir yıllığına kiralanan Emre Mor'un maliyetini açıkladı.

Sarı Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada 'ya 600 bin euro kiralama bedeli ödeneceği, satın alma opsiyonunun da 8 milyon euro olduğu duyuruldu.

Emre Mor ise bir yıl için 'dan 725 bin euro garanti ücret alacak.

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Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Emre Mor ve Kulübü RC Celta De Vigo ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 31.05.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 8.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 725.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."