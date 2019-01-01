Emre Mor, kırmızı kart için özür diledi

Galatasaraylı futbolcu Emre Mor, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı özür diledi.

'ın 'u 3-2 yendiği maçın önemli anlarından bir tanesi de Emre Mor'un kırmızı kart görmesi olmuştu.

89. dakikada üst üste gördüğü sarı kartlar sonrası sarı kırmızılı takımı 10 kişi bırakan genç oyuncu, sosyal medya hesabından bir özür mesajı paylaştı.

Kendisinden beklentilerin farkında olduğunu belirten Emre Mor, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Beklentiyi bu maçta karşılayamadığım için tüm içtenliğimle söylemeliyim ki çok üzgünüm. İspatlamam gereken her şeyi gelecek haftalar sizlere gösterecek. Çok çalışıp, en iyi Emre'yi sahada izleteceğim. Ayrıca gördüğüm kartlarla takımı yalnız bıraktığım için arkadaşlarımdan, hocamdan ve sizlerden özür dilerim. Dün akşam çıkarılacak birçok ders oldu. Takımımız karakterini son ana kadar korudu ve galibiyeti aldı. Bizlere olan inancınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederim."