Emre Mor: Hatalar yaptım, daha akıllı olmalıydım

Sezon başında Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen, devre arasında ise Olympiakos'a giden Emre Mor gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devre arasında kiralık olarak Yunan ekibi Olympiakos'a katılan Emre Mor, karantinada katıldığı bir video konferans görüşmesinde düşüncelerini dile getirdi.

22 yaşındaki oyuncu, katıldığı Viaplay Sport Live yayınında, öz eleştiri yaparak, yaşadıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hatalar yaptım, daha akıllı olmalıydım"

Danimarka'dan ayrıldıktan sonra zihniyet anlamındaki farklılıklardan dolayı yurtdışında zorlandığını belirten Emre Mor, 'da olduğu gibi takım kampına geç katılmasına ilişkin, "Bu benim hatamdı. Daha akıllı olmalıydım. Hatalar yaptım. Her şeyden önce kontrol etmem gereken bir öfkem var. Bunun için çok çalışıyoruz ki kısmen de gelişti. Ama ayrıca biraz yanlış anlaşıldığımı da hissediyorum. Yine de aynı zamanda hatalar yaptım. Bunu kabul etmeliyim" ifadelerini kullandı.

"Özgür bir insan olamayacağımı hissettim"

'a transfer olmasıyla gelen popülaritenin de kendisini zorladığını belirten genç oyuncu, "Kendime 'gettodaki çocuk' derken aniden 'da sokakta yürürken herkes tarafından tanınır oldum. Normal davranamıyordum. Biraz zordu. İlk başta herkesin beni tanıması çok güzeldi. Gurur duydum ama sonra biraz fazla geldi. Çünkü hiçbir zaman özgür bir insan olamayacağımı hissettim" dedi.

"Bana Messi denmesini istemiyordum"

Kendisine yönelik Messi benzetmelerinin yarattığı olumsuz etkiyi de anlatan Mor, "İnsanlar beni yeni Messi olarak tanımlıyorlardı ki ben de, 'Hayır Messi değilim. Ben sadece Emre Mor'um' dedim. İnsanların benim üzerimde baskı oluşturmasını istemedim. Çünkü standartlarımı ve hedeflerimi kendim belirlemek istedim. İnsanların bana Messi demesini istemiyordum" şeklinde konuştu.