Emre Kılınç: Keşke Galatasaray'a gitseydim

Demir Grup Sivasspor'un başarılı oyuncusu, Boluspor'da oynadığı dönemde Galatasaray'a transferinin son anda iptal olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınmadan önce Süper Lig'de lider 'un 4 puan gerisinde dördüncü sırada yer alan Demir Grup 'un önemli oyuncularından Emre Kılınç, Haldun Domaç'ın YouTube kanalına konuk olarak açıklamalarda bulundu.

Profesyonel kariyerine başladığı 'da oynadığı dönemde formasını giymeye yaklaştığını şu cümlelerle açıkladı:

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"Boluspor'da oynarken bana Galatasaray ile anlaşıldığını söylediler. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü olduğu için ben de kabul ettim. Ancak son anda pürüz çıktığı için başkanın bu transferden vazgeçtiğini ve beni 'ne sattıklarını öğrendim. Bu sefer de ben Gençlerbirliği ile anlaşamadım. İşte Galatasaray o zamandan beri içimde ukde. O dönemde Galatasaray'da Sneijder ve Drogba gibi yıldızlar vardı. Onlarla antrenmana çıkma şansını her futbolcu yakalayamaz. 'Keşke Galatasaray'a gitseydim' dedim ama şu an Sivasspor'dayım. Belki de en doğru zaman şu andır; o zaman gitsem şans bulamayabilirdim."

Daha fazla takım

Sezon sonundaki planlarını da açıklayan Emre Kılınç "İstediğim kulübü açıklamak etik anlamda doğru olmaz. Kulübüm için her şeyi yapacağım. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Bu yüzden Sivasspor'dan ayrılacağım. Herkesin bir çocukluk hayali var" ifadelerini kullandı.

2019-20 sezonunda Sivasspor formasıyla 24 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.