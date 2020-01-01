Emre ilk 11'e dönüyor
Sezonun ikinci yarısında 4 maçı geride bırakan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, son üç karşılaşmada ilk 11'de forma giymemişti.
Deneyimli oyuncu Gaziantep karşısında 89 dakika sahada kaldıktan sonra Başakşehir ve Trabzonspor müsabakarında yedek oturmuştu. Sarı kart cezasını Alanyaspor karşısında çeken kaptan Ankaragücü mücadelesinde ilk 11'deki yerine geri dönmeye hazırlanıyor.
Fanatik Gazetesinin haberine göre; Ersun Yanal, sarı-lacivertlere transfer olduktan sonra 4. haftadaki Alanyaspor maçından bu yana sürekli ilk 11'de oynayan Luiz Gustavo'yu Ankaragücü maçında dinlendirmek istiyor. Başarılı teknik adam, Sambacı’yı Galatasaray derbisine saklayarak, orta sahada Ozan ile Emre’yi görevlendirebilir.
Fenerbahçe’de ayrıca Deniz Türüç, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu ve Hasan Ali Kaldırım da Ankaragücü maçında ilk 11’de sahaya çıkmaya aday isimler.