Emre dinleniyor, Luiz Gustavo oynuyor

Alanyaspor karşısında liderlik maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dinlendirilecek. Yeni transfer Luiz Gustavo ise oynayabilir.

Pazaretesi günü lige dönen 'de sakatların son durumu da belli olmaya başladı.

Hürriyet Gazetesinden Fatih Saboviç'in haberine göre; sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Isla ve Victor Moses'ın yanı sıra Emre Belözoğlu da karşısında oynayamayacak. Yeni transferler Luiz Gustavo ve Adil Rami'nin ise oynaması bekleniyor.

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Victor Moses, henüz takımla birlikte çalışmalara başlamadı. Nijeryalı’ya özel bir program uygulanıyor. Aynı şekilde Isla da özel program dahilinde çalışmalarını devam ettiriyor. ’da tedavi gören Hasan Ali Kaldırım da henüz takımla çalışmalara başlamış değil. Hasan Ali’ye de özel program uygulanıyor.

Milli Takım kampında belinde hissettiği ağrılar sebebiyle sorun yaşayan Emre Belözoğlu ise Alanya’da riske edilmeyip, dinlendirilecek. Düz koşularına devam eden tecrübeli futbolcu, çalışmalarını özel program dahilinde sürdürdü.

ile oynanan hazırlık maçında sağ bileğine darbe alıp ikinci devreye çıkamayan Luiz Gustavo’nun Alanya’da oynamasına engel bir durum bulunmuyor. Hafif Ağrıları bulunan Adil Rami, takımın son üç günlük çalışmasına katıldı. Yanal’ın tercih etmesi halinde oynayacak vaziyette.