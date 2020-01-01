Emre Çolak golünü attı, oyundan atıldı!

Eski takımı Deportivo'ya geri dönen Emre Çolak, 24 dakika içinde maça damgasını vurdu.

Ara transfer döneminde İspanya 2. Lig ekiplerinden Deportivo La Coruna ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan Emre Çolak, ilk maçında gol attı ancak kırmızı kart gördü.

2016 ve 2018 yılları arasında da Deportivo'da oynayan 28 yaşındaki futbolcu, Racing Santanter ile oynanan karşılaşmanın 31. dakikasında Montero Rubio'nun yerine oyuna girdi.

50. dakikada sarı kart gören Emre Çolak, 54. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirmeyi başardı. Golün ardından tribünlere koşan ve sevincini taraftarlarla yaşayan tecrübeli oyuncu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Karşılaşma Deportivo La Coruna'nın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.