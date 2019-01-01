Emre Çolak, Deportivo'ya dönüyor

Son olarak Suudi Arabistan’ın Al Wahda kulübünün formasını giyen Emre Çolak, eski takımı Deportivo ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz aylarda Al Wahda ile sözleşmesini fesheden Emre Çolak’ın yeni adresi belli oldu.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında da formasını giydiği Deportivo ile anlaşmaya vardı.

Emre Çolak, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım ile de anlaşmayı doğruladı.

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2’de mücadele eden Deportivo 21 maçta topladığı 15 puanla son sırada yer alıyor.

ile sözleşmesi sona erdikten sonra 2016 yazında Deportivo’nun yolunu tutan Emre Çolak, 2 yıl sonra 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Wahda’ya transfer olmuştu.

Tecrübeli oyuncu, bu kulüpten maaşını alamadığı gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.