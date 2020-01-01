Dortmund

Emre Can’ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

AA
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Getty Images
Koronavirüse yakalanan futbolcular arasına Dortmund'da forma giyen Emre Can da katıldı.

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Türk kökenli Alman milli futbolcu Emre Can yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki Emre Can’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

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Emre Can’ın herhangi belirti göstermediği ve evinde izolasyona alındığı aktarıldı.

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    Bugün test edilen diğer sarı-siyahlı oyuncuların test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

    Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 5. haftasında yarın sahasında Schalke 04 ile karşılaşacak.

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