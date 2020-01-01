Emre Can: Manchester United'ı reddettim

Devre arası transfer döneminde Dortmund’a imza atan Emre Can, Premier Lig’den üç teklif aldığını ancak reddettiğini söyledi.

’ta bu sezon yeterince forma şansı bulamayan ve ocak ayında ’un yolunu tutan Emre Can, o dönem aldığı diğer teklifleri açıkladı.

Kicker’e yaptığı açıklamada Premier Lig’den üç kulübün kendisini istediğini ve bunların arasında ’ın da olduğunu ifade eden Emre Can, “ geçmişim nedeniyle bu teklifi bir saniye bile düşünmedim” dedi.

Dortmund’a hep sempati duyduğunu söyleyen Emre Can, “Bana ihtiyacı olan, önemli bir parçası olabileceğim bir kulübe gitmek istedim. Dortmund bu tarife uyuyordu” diye konuştu.

Daha fazla takım

Yeni takımının formasıyla çıktığı ilk maçta gol atma başarısı gösteren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Erling Haaland ile birlikte takımının beş maçlık galibiyet serisi yakalamasında önemli rol oynadı.