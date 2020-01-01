Emre Can: Jadon Sancho daha akıllı davranmalı
Geçtiğimiz günlerde eve berber çağıran Borussia Dortmund’da forma giyen Manuel Akanji ve Jadon Sancho “hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına” aykırı davrandıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.
20 yaşındaki Sancho, verilen bu kararı "şaka gibi" olarak nitelendirdi.
Borussia Dortmund'un Bundesliga'nın 30. haftasında Hertha Berlin'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü atan Emre Can, genç takım arkadaşını uyardı.
Maçın ardından Sky'a konuşan Emre Can "Sancho daha akıllı davranmalı ve büyümeli. Gelecekte bu tür hataları yapmaması gerekecek. O harika bir çocuk. Sahada da çok iyi işler yapıyor. Ancak böyle şeylerden uzak durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Borussia Dortmund, bitime 4 hafta kala topladığı 63 puanla Bayern Münih'in 7 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.