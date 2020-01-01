Bundesliga

Emre Can: Jadon Sancho daha akıllı davranmalı

Son güncelleme
Yorum()
Getty Images
Dortmund'un oyuncularından Emre Can, salgın kurallarına aykırı hareket edip ceza alan takım arkadaşını uyardı.

Geçtiğimiz günlerde eve berber çağıran Borussia Dortmund’da forma giyen Manuel Akanji ve Jadon Sancho “hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına” aykırı davrandıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

20 yaşındaki Sancho, verilen bu kararı "şaka gibi" olarak nitelendirdi.

Haberin devamı aşağıda

Borussia Dortmund'un Bundesliga'nın 30. haftasında Hertha Berlin'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü atan Emre Can, genç takım arkadaşını uyardı.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Maçın ardından Sky'a konuşan Emre Can "Sancho daha akıllı davranmalı ve büyümeli. Gelecekte bu tür hataları yapmaması gerekecek. O harika bir çocuk. Sahada da çok iyi işler yapıyor. Ancak böyle şeylerden uzak durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    Borussia Dortmund, bitime 4 hafta kala topladığı 63 puanla Bayern Münih'in 7 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

    Kapat