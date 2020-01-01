Emre Can: Gerekirse kirli oynamalıyız

Ocak ayında kiralık olarak Borussia Dortmund'a katılan Emre Can, üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra takımın eksiklerini dile getirdi.

forması giyen Emre Can, seri galibiyetler almak istiyorlarsa acımasız oynamaları gerektiğini söyledi.

Lucien Favre'nin ekibi üst üste alınan galibiyetlerin ardından ligde geçtiğimiz hafta 'e ve Kupası'nda 'e mağlup olurken, kalesinde de yedi gol gördü.

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Dortmund'un ara transfer döneminde 'tan kadrosuna kattığı Emre Can, Sky Almanya'ya verdiği demeçte defans hattının bariz bir gelişime ihtiyaç duyduğundan bahsederken, gerekli koşullarda taktik faul yapmaktan kaçınmamaları gerektiğini dile getirdi:

Daha fazla takım

"Kolay goller yedik ve kabullendik. Yalnızca bir haftadır buradayım ama muazzam bir potansiyele sahip olan bu takımın bir şey öğrenmesi gerekli. Kabaca söylemem gerekirse kirli oynamalı ve gerektiğinde rakip oyuncuyu durdurabilmeliyiz. Sadece kaleci ve defans hattındakiler değil, herkes savunma yapmalı. Önümüzde hala uzun bir sezon var. Bu takıma inanıyorum. Takımımı elimden gelen en iyi katkıyı vereceğim."

26 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak geldiği Borussia Dortmund ile iki resmi maça çıkarken, ilk lig maçında ağları havalandırmayı başardı.