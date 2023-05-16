Emre Belözoğlu, Süper Lig'e damga vuracak yıldızı İtalyan basınına itiraf etti

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Arda Güler hakkında İtalyan basınına övgü dolu sözlerle bahsetti.

Emre Belözoğlu, Inter - Milan maçı öncesi eski takımına destek verdi

Arda Güler'den de bahsetti

Genç yeteneğin Avrupa'nın en iyi orta sahalarından biri olduğunu söylüyor

NE OLDU? Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Inter ile Milan maçı öncesi La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Eski takımı Inter'e destek veren Belözoğlu, Arda Güler hakkında da övgü dolu sözler söyledi.

NE SÖYLENDİ? Emre Belözoğlu şunları söyledi: "Arda Güler'i Fenerbahçe'de oynadığım dönemden beri, hatta sportif direktör olmadan önce tanıyorum. Henüz 15 yaşındaydı ama o zaman bile çok güçlüydü. Birkaç sezon sonra 20 yaşında olacak ve şimdiden Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından biri. Gelecek için gözünüz onda olsun."

DAHA FAZLASI: "2001-2005 yılları arasında Inter forması giyen Emre Belözoğlu, Milan ile oynanan 2003 yılındaki Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ile ilgili şunları söyledi: "22 yaşındaydım, çocuktum ve kaybettiğimde hep ağlardım. Elendikten sonraki sahneyi çok iyi hatırlıyorum: soyunma odasında doktorla birlikte oturmuş, en az 15 dakika boyunca gözyaşları içinde ağlamıştım. Birkaç şans yakalamıştık ama sonra ikili averaj ve deplasman golü kuralı... Bu yüzden kaybettik. Rövanş maçında çok iyi oynadık ama bazen biraz şansa ihtiyacınız oluyor. Milan güçlüydü ama biz de ikinci maçta iyi oynadık"