Emre Belözoğlu, Okan Buruk'un koltuğuna aday olup olmadığını açıkladı: "Her şey olabilir"

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'da Okan Buruk'un koltuğuna aday olup olmadığını açıkladı.

Emre Belözoğlu, Galatasaray altyapısında yetişti

Fenerbahçe'ye kaptanlık ve teknik direktörlük yaptı

Okan Buruk'un koltuğuna Arda Turan ile Selçuk İnan'ı yakıştırıyor

NE OLDU? Emre Belözoğlu şimdilerde Ankaragücü'nü çalıştırsa da bir zamanlar Fenerbahçe'ye hem kaptanlık hem de teknik direktörlük yaptı. Ama Galatasaray altyapısında yetiştiği için sarı-kırmızılı takımla da bağı var. Peki bir gün Galatasaray'ı çalıştırmak istiyor mu?

NE SÖYLENDİ? TRT Spor'a konuşan Emre Belözoğlu, "İleride bir gün sizi Galatasaray teknik direktörü olarak görebilir miyiz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayat ne getirir, ne götürür bilemeyiz. Büyük konuşmaktan yana değilim ama ben Galatasaray'ın başında Okan Buruk'tan sonra Arda Turan, Selçuk İnan'ı görmek isterim. Onları oraya daha çok yakıştırırım. Türkiye'de bir gün bir büyük takım çalıştıracaksam bunun Fenerbahçe olmasını isterim."

DAHA FAZLASI: Ayrıca Emre Belözoğlu şunları söyledi: "Ben meydan okumayı seviyorum, bundan besleniyorum. Ben Galatasaray'dan Inter'e gittiğimde de Galatasaray'a bana teklif yapmıştı ama ben o kararı almıştım çoktan. Geri dönmeyi pek sevmiyorum karar aldıktan sonra. Fenerbahçe'ye gelişimde de böyleydi. Çok tepki göreceğimi biliyordum. Eşim de istemediğim bazı şeylere şahit oldu sokakta. Ancak bunu da yaşamamız gerekiyormuş. Galatasaray artık benim için bir takım ve bende emeği olan değerli insanları barındıran bir camia."

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SIRADA NE VAR? Emre Belözoğlu, Ankaragücü'nün başında 3 Aralık'ta Beşiktaş karşısına çıkacak.