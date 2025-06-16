Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu, Arda Güler ile ilgili pişmanlığını dile getirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu İspanyol basınına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

AS'a röportaj veren Belözoğlu, kariyerinden Fenerbahçe'ye kadar birçok konuya değinirken Real Madrid'de forma giyen Milli yıldız Arda Güler için de konuştu.

"Sizin zamanınızda genç Arda Güler adını yeni yeni duyurmaya başlamıştı. Onu ilk gördüğün zamanı nasıl hatırlıyorsun?" sorusunu yanıtlayan Emre Belözoğlu, şunları söyledi:

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'Arda'yı daha önce oynatmadığım için pişmanım'

"Arda'yı genç takımda 45 dakika görmüştüm ve çoktan övgüler almaya başlamıştı. Ondan sonra onu A takıma alan ve 16 yaşına gelmeden önce büyüklerle antrenman yaptıran bendim.

Bazı insanlar bunun çok erken olduğunu, çok genç olduğunu söyledi. Ama ben sadece onu daha önce oynatmadığım için pişmanım.

Şampiyonluk için oynuyorduk ve maçlar çok karmaşıktı... Ama sadece bir pasla bile onun özel bir oyuncu olduğunu, mükemmele yakın olduğunu görebiliyordunuz.