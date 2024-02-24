Emre Belözoğlu'ndan istifa mesajı: "Gereğini yapacağım"

nkaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Akşam başkanla konuşup, gereğini yapacağım" dedi.

Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali geldi

Ankaragücü son beş maçını kazanamadı

27 maçta 29 puan topladılar

NE OLDU? Kayserispor'a 3-2 mağlup olan Ankaragücü bu sezon üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı. Ayrıca son beş maçının hiçbirini kazanamadı. Emre Belözoğlu'nun ekibi son galibiyetini 24 Ocak'ta Karagümrük'e karşı almıştı. Belözoğlu'ndan Kayserispor maçının ardından istifa sinyali geldi.

NE SÖYLENDİ? İlk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçı 3-2 kaybeden Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu maçtan sonra şunları söyledi: "Analiz yapacak bir şey yok. İlk yarıda planlara uygun davranan ikinci yarıda tamamen kontrol dışı bir durum. Başkanımızla konuşup gereğini yapacağım. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu akşam kendisiyle görüşüp gerekeni yapacağım."

DAHA FAZLASI: Bu sezon çıktığı 27 maçta 29 puan toplayan Ankaragücü, Süper Lig tablosunda 13. sırada yer alıyor.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Ankaragücü bir sonraki maçını 27 Şubat'ta Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı oynayacak. Emre Belözoğlu eski takımına rakip olmadan görevinden ayrılabilir.