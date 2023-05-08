Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı: "Ben, Fenerbahçeli Emre'yim ama..."

Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi olan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı geldi.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Başakşehir, Mauro Icardi'nin penaltıdan kaydettiği gole engel olamayınca mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, hayatta hiçbir zaman büyük konuşmamak gerektiğinin altını çizerken önemli bir soruya da cevap verdi.

Ne söylendi?

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"50 bin kişinin önünde, Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil. 15-20 dakika bir baskı oluşturdular ki bu da bizim oyun tarzımızla alakalı oldu. Biz, aslında bu kadar bekleyen bir takım değiliz.

"İlk 20 dakika oyun Galatasaray'ın istediği gibi gitti. Ondan sonra biz aslında oyunu istediğimiz yere getirdik.

"Pozisyon da üretmeye çalıştık. Her hamle yaptığımızda ne yazık ki oyun biraz daha geriye gitti. Bundan dolayı çok üzgünüm.

"Her oyuncunun istemesi lazım. Ofansif hamlelerin karşılığını alamadım. İlk 4 için yolumuza devam edeceğiz.

"Ayrıca, Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz.

"Ben Fenerbahçeli Emre'yim, ama bir gün Galatasaray'ı çalıştırmam diyemem. Hayat, bana büyük konuşmamayı öğretti."

Okan Buruk öne geçti

Uzun yıllar aynı sahada mücadele eden ve çok sıkı dost olan Emre Belözoğlu ile Okan Buruk, teknik direktör kariyerlerinde 3. kez birbirlerine rakip oldular.

İkili arasında oynanan iki maçın birini Belözoğlu, birini de Buruk kazandı, ancak Galatasaray'ın Başakşehir'i 1-0 yenmesiyle beraber Okan Buruk, Emre Belözoğlu'na karşı 3 maçta 2 galibiyet alarak öne geçti.