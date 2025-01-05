Türk futbol tarihinin efsane oyuncularından Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı geldi.

Şu anda kariyerine teknik direktör olarak devam eden efsane futbol insanı Emre Belözoğlu, geçmişten ve geleceğe yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

'Fenerbahçe'ye giderek, Galatasaray taraftarını üzdüğünü düşünüyor musun?' sorusuna Haber Global'de cevap veren Emre Belözoğlu:

'Fenerbahçe'ye imza attım ve sağlık kontrolüne gittim. Bir hanım efendinin durumun acil olduğu söylendi, beni görmeden EKG'ye girdi. Çıktı, koşu bandında koşturmuşlar. Üzerimde Fenerbahçe tişörtü vardı ve bana 'Biraz önce koşmaya, yürümeye kalbim dayandı ama seni bu formayla görmeye kalbim dayanacak mı, bilmiyorum' dedi. Böyle bir hadise yaşandı.'

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'Tuttuğum takım Fenerbahçe'ydi!'

Sözlerine devam eden Emre Belözoğlu "Bazı kararlar alırken, hayata ve insanlara karşı sorumluluklarınızın bilincinde olmalısınız. Ancak profesyonel olarak bakıldığında, benim için büyük bir meydan okumaydı. Futbol hep hayatımın merkezindeydi. Çocukluğumda tuttuğum takım Fenerbahçe'ydi. Bugünlere gelmemde en büyük pay sahibi Galatasaray'dır. Bunu söylediğimde Fenerbahçe taraftarı tarafından hayıflandım. Bunu yine çekinmeden söyleyeceğim. Çocukluğumda o formayı giydiğim ve büyük futbolcuların ismini sayarken Fenerbahçeliydim. Bu meydan okumayı yapmak istedim. Bunu yaptığım için pişman olmadım! İnsanların üzüldüğünü gördüm, onların yerine kendimi de koydum ve empati yaptım. 'Keşke gitmeseydin' diyenler, 'Gitsen de biz seni kabul ediyoruz' diyenler var sokakta. Ben terimin son damlasına kadar orada da oynadım." dedi.

'Fenerbahçe için her şeyi yaparım'

Fenerbahçe ile ilgili konuşan Emre Belözoğlu 'Fenerbahçe beni ne zaman isterse benim cevabım 'Evet' olur. Şart, koşul, nerede ve nasıl olacağının hiç önemi yok. Fenerbahçe için her şeyi yaptım, yaparım.' açıklamasını yaptı.

Emre Belözoğlu ayrıca 'Fenerbahçe'yi hiçbir şeye değişmem ben' diye konuştu.