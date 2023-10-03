Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu Ankaragücü'nün yeni hocası oldu.

Fenerbahçe ve Başakşehir'de teknik direktör olarak görev yapan Türk futbolunun efsane oyuncularından Emre Belözoğlu Ankaragücü'yle hocalık konusunda anlaşmaya vardı.

Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Ankaragücü, teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Ne söylendi?

Başkent temsilcisi yaptığı açıklamada; 'Hoş Geldin Emre Belözoğlu. Yeni teknik direktörümüz Emre Belözoğlu için bugün imza töreni düzenlenecektir.' denildi.

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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Emre Belözoğlu ile her konuda anlaştıklarını ifade ederken imzaların da atıldığının altını çizdi. Faruk Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Her konuda anlaştık. İmzalar atıldı. Her iki tarafa da hayırlı olsun."

Emre Belözoğlu Başakşehir'de ne yaptı?

Başakşehir ile toplam 86 maça çıkan Emre Belözoğlu 44 galibiyet alırken 21 yenilgi ve 21 beraberlikle maç başına 1.78 puan ortalaması tutturdu.