Emre Belözoğlu'nun hayali Avrupa'da kupa

Fenerbahçe'nin ayağa kalkması gerektiğini belirten Emre Belözoğlu, hayalinin sarı lacivertli kulüple Avrupa şampiyonluğu yaşamak olduğunu açıkladı.

Lideri 1 puan geriden takip eden şampiyonluğa kitlenirken takım kaptanı Emre Belözoğlu daha büyük hayaller kuruyor.

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'e konuşan Emre, Milli Takım gibi Fenerbahçe'nin de ayağa kalkmasının zamanının geldiğini söyledi:

Haberin devamı aşağıda

"Milli Takım'ı çok önemsiyoruz. Hepimizin takımı ancak Fenerbahçe'yi de önemsiyoruz. Bu yıl yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak iyi bir hava yakaladık. Bunun meyvelerini inşallah sezon sonunda alacağız."

Hayalinin Fenerbahçe ile Avrupa şampiyonluğu yaşamak olduğunu söyleyen kaptan, futbol sonrası planları içinse "Henüz kafamda belirlediğim bir şey yok ancak futbol sonrasında Fenerbahçe'de yine görev almak istiyorum" dedi ve şöyle devam etti:

"Doğru bir yapılanma ile bir Türk kulübünün Avrupa Şampiyonluğu yaşayabileceğine inanıyorum. Benim bir hayalim var: Fenerbahçe'nin parçası olarak Avrupa Şampiyonluğu görmek. Şu anda bir hayal olarak görülebilir ancak doğru hamlelerle bunun mümkün olduğunu düşünüyorum."