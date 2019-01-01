Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
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A Milli Takım'ın Andorra ile oynadığı mücadelede 90 dakika sahada kalan ancak bel ağrıları nedeniyle Moldova maçında forma giyemeyen Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'nda kötü haber geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacağı mücadelede forma giyemeyecek.
Emre Belözoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları nedeniyle uzun süredir tedavi gören Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses da Alanya deplasmanına yetişemiyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi halinde Luiz Gustavo ise sahada yer alacak.