Emre Belözoğlu'na iki farklı teklif

Tecrübeli futbolcuya futbolu bırakması halinde iki seçenek sunulacak.

'in başarılı orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu'nu futbol sahası dışında yeni bir kariyer bekliyor olabilir.

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1996-97 sezonundan bu yana profesyonel kariyerini sürdüren 38 yaşındaki futbolcunun Başakşehir'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Emre'nin futbol kariyerine tamam mı devam mı diyeceği henüz net değil.

FutbolArena'nın haberine göre, Emre'ye futbolu bırakması halinde Başakşehir sportif direktörlüğü ve A Milli Takım futbol koordinatörlüğü görevleri teklif edilecek. Başakşehir'le Süper Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra futbolu bırakmayı planlayan Belözoğlu'nun bu iki tekliften birini kabul etmesi bekleniyor.

Emre Belözoğlu bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıktı.