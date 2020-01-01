Emre Belözoğlu vârisini arıyor

Kariyerinin sonuna doğru yaklaşan Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki yerini doldurabilecek isim arayışları başladı...

'nin kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbol kariyerini noktalandırmaya ve sportif direktörlüğe doğru geçiş yapmaya hazırlanırken devir teslim yapacağı oyuncu için bizzat araştırma yapıyor.

Sabah gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre maçına sonradan dahil olarak takımını harekete geçiren ve galibiyette büyük pay sahibi olan 39 yaşındaki tecrübeli oyuncunun kendi boşluğunu dolduracak bir oyuncuyu transfer etmek için kolları sıvadı.

Futbolu bıraktıktan sonra kulüpte sportif direktörlük yapması beklenen Belözoğlu'nun 'dan Mert Hakan Yandaş'ı takıma transfer etmek için etkin rol oynadığı belirtildi.

Daha fazla takım

Emre Belözoğlu'nun vârisi olacak oyuncudan hem saha içinde hem de kulübede takımına liderlik edebilecek; ayrıca oyuna girdiği zaman maçın gidişatını değiştirebilecek özelliklere sahip olmasının beklendiği ifade edildi...