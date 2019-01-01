Emre Belözoğlu: Plan yapıp buraya gelmedim

Performansıyla parmak ısırtan Emre Belözoğlu, planlı bir kariyeri olmadığını çalışarak bu yaşa kadar oynadığını açıkladı.

Milli Takımı'nın kaptanı Emre Belözoğlu, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda kazandığımız Arnavutluk maçının önemine dikkat çekti. Emre, “Biz geçmişte bu tarz maçları kazanamadığımız için şampiyonalara gidemedik. O yüzden deplasmanda kazanarak başlamak bizim için çok önemliydi. Tüm oyuncular ve tüm ekip bu galibiyeti çok istedi. Özelikle genç oyuncular performans olarak çok iyi görüntü sergilediler. Hepsinden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Fanatik Gazetesi'ne konuşan tecrübeli oyuncunun röportajından satır başları şöyle;

"Elimden geldiği sürece..."

"Milli Takım’da olduğum için çok mutluyum. Burası kulüplerin üzerinde bir yer. Ben elimden geldiğim sürece en iyisini yapmaya çalışıyorum, çalışacağım da... Kadere inanan bir insanım. Herhangi bir plan yapıp buraya gelmedim. Çalışırsanız, inanırsanız şans bir gün karşınıza geliyor.”

"Bazı şeyleri geç öğrendim"

"Bazı şeyleri geç öğrendim. Zaman geçtikçe ve insanın elinden bazı şeyler gidince hataları daha iyi görebiliyorsun. Şu an onu yaşıyorum. Zamanın ve çalışmanın kıymeti harbiyesini bazı şeyleri kaybedince anlıyorsun."

"Gençlere doğru örnek olmalı"

"Çocuklara her zaman doğru örnek olmak önemli. Bizim de geçmişte hatalarımız oldu. Onlardan ben ders çıkarırken, onların da aynı hataları yapması istemiyorum. O yüzden maçlarda, antrenmanlarda ve kampta devamlı gençlerle konuşuyoruz. Burası milli takım. Buradayken bunun üzerine yoğunlaşmalarını istiyorum. Sağolsun gençler de bizi dinliyorlar. Bize değer verdiklerini hissettiriyorlar."

"Çok iyi bir jenerasyon var"

"Çok iyi bir jenerasyon var. Alttan da gelenler var. Çok iyi harmanlarsak çok faydasını görürüz. Hoca da zaten gençleri çok iyi tanıyor. Şenol hoca, bu tarz turnuvalara nasıl katılınacağını ve nerden geçileceğini çok iyi biliyor."

"Burak Türkiye'nin en iyisi"

"Şu an Burak Yılmaz, Türkiye’nin en iyi golcüsü. Burak’ın golle başlaması kendisi ve takım adına çok önemli. Burak bitirici bir oyuncu. Onun gibi oyunculara çok ihtiyacımız var. Cenk de tabiki çok iyi. Ama Arnavutluk maçında oyuncu ayırt etmeksizin herkes çok iyi oynadı."