Emre Belözoğlu: Mutlu değiliz

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, derbiden alınan sonuçtan memnun olmadıklarını açıkladı.

ile 'nin karşı karşıya geldiği derbi mücadelesi golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu maç sonrası Fanatik'ten Yusuf Dursun'a yaptığı açıklamada, derbide alınan sonuçtan memnun olmadıklarını dile getirdi.

39 yaşındaki futbolcu, derbiyle ilgili olarak, "Maç içinde aldığım darbeler var. Tribünlerden kötü tezahüratlar ve bana yöneltilen tepkiler vardı. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Biz işimize bakıp, alacağımız galibiyetlerle hedefe giden yolumuzu kısaltmak istiyoruz. Derbiden sonra seyircimizin önünde oynayacağımız maçını kazanıp, taraftarımızı milli ara öncesi sevindirmek istiyoruz. Her zaman olduğu gibi onların itici gücü bizi adım adım hedefe yaklaştıracak" dedi.

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Belözoğlu, Süper Lig'in 4. haftasında alınan mağlubiyetini bir kaza olarak gördüğünü belirtti:

"Şimdiye kadar çok kritik maçlar oynadık. Hedef karşılaşmalar olan , ve Galatasaray maçlarında 1 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldık. Alanyaspor yenilgisini yol kazası olarak görüyorum. Böyle uzun maratonlarda bu tür kazalar olur.”

Fenerbahçe, Süper Lig 7. hafta mücadelesinde 4 Ekim Cuma günü saat 20:30'da sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.