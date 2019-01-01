Emre Belözoğlu, Moldova maçında yok
Yorum()
AA
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı konuk edecek.
Ay-yıldızlı ekibe Arnavutluk ile oynanan ilk maça ilk 11'de başlayan ve 65 dakika sahada kalan Emre Belözoğlu'ndan kötü haber geldi.
Dünyanın en büyük 30 futbol kulübü... Listede tek Türk takımı var!
38 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle Moldova maçının kadrosundan çıkarıldı.
A Milli Futbol Takımı'nda Emre'nin yanı sıra İrfan Can Kahveci de sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.