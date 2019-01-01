Emre Belözoğlu: Kaburgamda kırık var

kaburgasında kırık olduğunu belirten Emre Belözoğlu, "Kaybetmenin acısı mı, kırığın acısı mı desen, kırığın acısını tercih ederim" dedi.

Emre Belözoğlu, Yukatel galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli kaptan, kaburgasında kırık olduğunu belirtirken, sorunun oynamasına engel olmadığını söyledi:

"Kaburgamda çatlak yok, kırık var. Bunu bir ajitasyon haline getirmeye gerek yok. Eğer oynayabiliyorsam büyütülecek bir şey de yok. Kırık var, ağrım da var. Kaybetmenin acısı mı, kırığın acısı mı desen, kırığın acısını tercih ederim."

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Denizlispor karşısında kazanmanın önemli olduğunu belirten Emre, "Takımımız bugün kazanmamızın önemini ileriki maçlarda daha iyi anlayacak. Kazanmak güzel. İnşallah sene sonuna kadar böyle devam eder. Bu havayı yakalayıp devam ettirmek büyük takımların geleneğinde var. Fenerbahçe’nin geleneğinde yıllardır var. İnşallah kazanarak yola devam ederiz" dedi.

"Hak etmediğim kadar çok teveccüh ve sevgi var"

Takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür eden Emre Belözoğlu sözlerini şöyle tamamladı;

"Takım arkadaşlarım sağ olsun, taraftarımız sağ olsun bazen hak etmediğim kadar çok teveccüh ve sevgi gösteriyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu bir takım oyunu. Her takım arkadaşım gibi elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Daha tecrübeli olduğum için belki saha içinde organizasyon konusunda takıma daha da yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama ben çıktıktan sonra da bir kere pozisyon oldu. Ondan başka pozisyon vermedik. Defansif anlamda zor bir maç olmadı. Daha önce koparabileceğimiz bir maçtı. Karşımızda bekleyerek oynayacak bir takım olduğunu biliyorduk. Bizim adımıza talihsizlik de rakibe yeni hocanın gelmesi ve yeni bir motivasyondu. Denizli şehri güzel bir şehir. Her zaman Süper Lig’de olması gereken bir şehir. Onlara da başarılar diliyorum. Bizim bu sene en büyük hedefimiz şampiyonluk. Deplasmanlarda kazanarak gitmek çok değerliydi. İnşallah sahamızda oynayacağımız maçlarda da ayı performansı gösteririz ve taraftarımızı mutlu ederiz."