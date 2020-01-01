Emre Belözoğlu: Gökhan Töre bana dirsek atmadı

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Gökhan Töre’nin kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili açıklama yaptı.

Sarı Lacivertliler, Süper Lig'in 29. haftasında nefes kesen maçta BtcTurk 'u son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 yendi.

Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre karşılaşmanın 65. dakikasında Emre Belözoğlu ile girdiği hava topu mücadelesinin ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.

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Yaşanan pozisyon ve hakemin kart kararı, maçın ardından spor programlarında tartışma konusu olurken, Emre Belözoğlu da yaşananları yorumcu Rıdvan Dilmen'e anlattı.

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Tecrübeli oyuncu Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını ve bunu hakeme de söylediğini ifade ederken, "Kafaya çıktığımda top suratıma geldi. O yüzden elimi yüzüme götürdüm. Kafamı kaldırdığımda hakemin Gökhan'a doğrudan kırmızı kart gösterdiğini sandım. Ona Gökhan'ın bana dirsek atmadığını söyledim. Top suratıma geldi. Sadece omzu değdi bana. Hakem de ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdiğini söyledi" açıklamasını yaptı.

Öte yandan cezası nedeniyle maçta takımın başında yer alamayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da, karşılaşmanın ardından A Spor'a yaptığı açıklamada "Gökhan Emre'ye demiş ki, 'Ben sana dokunmadım, kırmızı gördüm. Ne olur hakeme git, söyle' Keşke gidip hakeme söyleseydi, sırtımıza alıp dolaştırsaydık Emre'yi" ifadelerini kullandı.