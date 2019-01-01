Emre Belözoğlu, Fransa maçında yok!

Kaburgasında kırık tespit edilen Emre Belözoğlu, Fransa karşısında sahada yer alamayacak.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan Emre Belözoğlu'nun sol kaburgasında kırık tespit edildi.

karşısında forma giyemeyecek olan Emre Belözoğlu, arkadaşlarını yalnız bırakmamak için tedavisinin A Milli Takım kampında sürmesini istedi.

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Bugün çekilen röntgen ve ultrason sonuçlarının ardından sol kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Emre Belözoğlu çalışmaya katılmadı. Sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyecek olan takım kaptanımız, kendi isteği doğrultusunda bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek.

Kaan Ayhan dizindeki patellar tendonunda, Mahmut Tekdemir ise ayak bileğinde ağrı olması nedeniyle antrenmanda yer almadı. Efecan Karaca, kulüp takımında karın kasıyla ilgili yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili şikayetlerinin çoğalması üzerine, Abdulkadir Parmak ise sol kasığındaki şikayet nedeniyle tedbir amaçlı olarak idmana katılmadı. Tedavilerine başlanan dört futbolcumuzun durumları yeniden değerlendirilecek."

A Milli Takım, H Grubu'nda 14 Ekim Pazartesi günü TSI 21:45'te Fransa ile karşılaşacak.