Emre Belözoğlu: Bırakacağım ya da bir sene daha oynayacağım

Emre Belözoğlu, verdiği röportajda milli takım maçlarından sonra kariyeri hakkında karar vereceğini açıkladı.

Emre Belözoğlu, TRT Spor'a verdiği röportajda kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Geleceği hakkında konuşan tecrübeli futbolcu, 'Sezonun bitmesiyle beraber bazı yorgunluklar da oluyor ama bizler en iyi şekilde çalışacağız. favori takım ama onların için de hiç kolay bir maç olmayacak." dedi.

Kariyerine devam edip etmeyceğinin sorulması üzerine Emre Belözoğlu, "Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yaş ilerledikçe karşınızdaki engeller de artıyor. Hayatımda ailemden sonra vazgeçemeyeceğim en büyük tutku futbol. Milli takımdan sonra bir karar vereceğim, ya bırakacağım ya da 1 sene daha futbol oynayacağım." ifadelerini kullandı.