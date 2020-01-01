Emre Belözoğlu: Belki teknik heyette devam ederim

Sarı lacivertlilerin deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu, kariyer planlarına ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

'de kaptan Emre Belözoğlu, kariyerine nasıl yön vereceğine dair mesaj verdi.

Fanatik gazetesinden Yusuf Dursun'a konuşan 39 yaşındaki futbolcu, koronavirüs salgını sebebiyle spor faaliyetlerine ara verildiği bu dönemde net bir açıklama yapmanın doğru olmayacağını belirterek bu sezon takım olarak talihsizlikler yaşadıklarını söyledi:

"Büyük umutlarla başladık ancak umduğumuz gibi olmadı. Hedefimiz, camiamızın özlemle beklediği dördüncü yıldıza ulaşmak ve Devler Ligi’ne katılmaktı. İkinci yarıda yaşadığımız talihsizliklerin de etkisiyle yolumuzdan saptık."

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"Belki teknik heyette kariyerimi sürdürürüm"

Başlangıçta hem Fenerbahçe ile iyi hedefler koyan hem de EURO 2020'de mücadele etmenin hayalini kuran tecrübeli isim, "Beklenmedik bir virüs salgını tüm planlarımı alt üst etti. Herkesi derinden etkiledi. Bu durumda nasıl bir karar vereceğimi söylemek doğru olmaz" dedi.

Haziran 2020'de sözleşmesi sona erecek olan Emre Belözoğlu, ne yapacağına sezon bittikten sonra karar vereceğini ifade etti:

"Önce bu sezonun yeniden başlamasını bekleyeceğim. Her şey zaman içinde belli olacak. Belki futbol oynamaya devam ederim. Belki de gönül verdiğim takımda teknik heyette kariyerimi sürdürürüm."