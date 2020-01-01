Emre Belözoğlu: Aurelio kararı çok isabetli

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katılmasını çok isabetli bir karar olduğunu belirtti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp gerçekleştiren Futbol Takımı Kaptanı'nda kaptan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın son durumunu değerlendirdi.

Tesislerdeki kamp süresinin 5-6 gün olduğuna dikkati çeken Emre, "Hocalarımızla görüşeceğiz ve bunu 7-8 güne çekmeye çalışacağız. Sağlık Kurulunun vermiş olduğu izolasyon kuralları, sporculara ve takımlara uygulanan her türlü kural burada da uygulanıyor. Tesis çalışanlarına her hafta rutin testler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Verdikleri ara sonrası çalışmalara başlamanın zorluğuna değinen tecrübeli oyuncu, "Herkes için zor. Belki insanlar pandemi süreci biraz rahatladığında, bizim hemen sahaya çıkıp rahat rahat maç yapabileceğimizi düşünüyor. Ancak bizim tatillerimiz bile bir sezon sonunda 3-4 hafta olabiliyor. İlk defa 6-7 haftalara çıktı. Sporcu için de sahaya dönme kolay organizasyon değildir. Ciddi bir çalışma, ciddi bir yapılanma gerektirir" değerlendirmesinde bulundu.

Daha fazla takım

Sahaya dönmenin kolay olmayacağına dikkati çeken Emre, "Herkes bilsin ki elimizden geldiğince sahaya dönmek adına maksimumuzu yapmaya çalışıyoruz. Psikolojik ve fiziksel anlamda takımı hazır tutmak adına herkes elinden geleni fazlasıyla yaptı" diye konuştu.

"Bu ciddi psikolojik de bir süreç"

Süper Lig'in başlayacağı dönemlerde herkesin zorluk yaşayacağını vurgulayan Emre, "Gerçekçi olmak lazım. Tabii ki bu bir sezon başı planlaması gibi olmayacaktır. Bu ciddi psikolojik de bir süreç. Herkes olayın fiziksel boyutuna bakıyor ama bu işin psikolojik gerçekleri de var. Sosyal yaşantı devam edecek, takımlar seyahat edecek, deplasman süreci olacak, statlarda çalışanlar olacak. Yani ciddi izolasyon isteyen bu olayın bir de oyuncuları ilgilendiren psikolojik boyutu var" ifadelerini kullandı.

"Biz işimizi yapmak istiyoruz"

Sahada oldukları zamanlarda sıkıntının olmayacağını belirten Emre, "Sadece maçımız bitince, gerçeklerle baş başa kalınca oyuncu bunun sıkıntısını psikolojik olarak yaşayacaktır. Futbolu yönetenlerden de sporcuların bazen yapmış olduğu açıklamaları yanlış anlamamalarını rica edeyim. Herkesin sağlığını düşünerek bazı ifadelerde bulunması normaldir. Biz zorlanıyormuş gibi hissetmiyoruz, biz işimizi yapmak istiyoruz. Sadece doğru zamanda doğru alanda olduğunda herkes futbol oynamak için heveslidir. Kolay bir süreç olmayacak" şeklinde konuştu.

Takım arkadaşı Mevlüt Erdinç'in eşinin bir rahatsızlık geçirdiğini hatırlatan Emre, "Normalde kampta bizimle beraberdi ama hastaneye gidip 1 gün kalması gerektiği için kendisi burada değil. Onu Samandıra'da ağırlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Emre, 2 haftadır saha çalışması yaptıklarını ve her oyuncunun ciddi zorlandığını dile getirdi.

Saha içinde olabildiğince Futbol Federasyonu ve Sağlık Kurulunun kuralları çerçevesinde hareket edeceklerini anlatan Emre, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Geçen gün 'da futbolcuya tükürdü diye hakem uyarıyor. Yazın sıcağında koşarken ister istemez bu hadiseler olacak, temaslar olacak. Sporun saha içinde kontrol edilebilir gerçeği yok ama olabildiğince kontrol edilebilir gerçeği var. Kendi adımıza söyleyebileceğimiz, saha içinde ya da antrenmanda pandemi sıkıntısını yaşamayacağız. Sadece sosyal yaşamda herkes kadar biz de sıkıntısını yaşayabiliriz."

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Marco Aurelio'nun A takım teknik ekibinde göreve başladığını hatırlatan Emre, "Kulübümüzün kararını çok isabetli buluyorum. Bu sene ve önümüzdeki senenin yapılanması için mutlaka bir görevi olacaktır. Doğru bir hamle" şeklinde görüş belirtti.

Hedef Türkiye Kupası

Sarı-lacivertli taraftarlara da seslenen Emre, "Önümüzde Türkiye Kupası hedefimiz var. Kazanmak için sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük gerçeğidir. Fenerbahçe bizim kalbimizde en büyük takım. Kulübümüzü ya da gönül vermiş insanları zafiyete uğratacak söylemlerde bulunan insanlara karşı beraber hareket etmemiz gerekiyor. Beraber hareket etmemiz gereken bir süreç" diyerek sözlerini tamamladı.