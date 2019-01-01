Emre Belözoğlu A Milli forma ile "dalya" diyecek

Deneyimli futbolcu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa karşısında forma giymesi durumunda, A Milli Takım ile 100. maçına çıkacak.

Emre Belözoğlu, 'nin, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın ile oynayacağı mücadelede forma giymesi durumunda, A Milli Takım ile 100. maçını oynayacak.

Emre, A Milli Takım formasını ilk olarak 23 Şubat 2000'de, 19 yaşındayken Norveç ile Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan özel maçta giydi. Emre, Türkiye'nin, 2-0 kaybettiği maçın 72. dakikasında Tugay Kerimoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Geride kalan 19 yılda 99 kez ay-yıldızlı formayı giyen Emre, Fransa maçı ile "dalya" demeye hazırlanıyor.

Deneyimli futbolcu, Fransa karşısında sahaya çıkması halinde Türk futbol tarihinde A Milli formayı 100 kez giyen 5. oyuncu unvanını da elde edecek.

99 maçta 9 gol

Medipol ile sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki futbolcu, 99 kez giydiği ay-yıldızlı forma ile 9 kez gol sevinci yaşadı.

İlk golünü 2 Eylül 2000'de Moldova ile oynanan ve Türkiye'nin 2-0 kazandığı Grup maçında atan Emre, son golünü ise 11 Eylül 2012'de Estonya ile oynanan ve 3-0 kazanılan 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup karşılaşmasında kaydetti.

Emre Belözoğlu, ay-yıldızlı forma ile 9 golünü Estonya (2), Moldova, Kosta Rika, İtalya, Norveç, , Bosna Hersek ve Romanya'ya attı.

Milli forma ile Tanju Çolak, Oktay Derelioğlu ve Fatih Tekke ile aynı gol sayısına sahip olan deneyimli futbolcu, bir gol daha atması halinde 10 golü bulunan Umut Bulut ve Hakan Çalhanoğlu'nu yakalayacak.

Emre Belözoğlu ile 45 galibiyet

A Milli Futbol Takımı, Emre Belözoğlu'nun forma giydiği 61 resmi 38'i özel 99 maçta, 45 galibiyet elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, Emre'nin forma giydiği 99 karşılaşmada 31 mağlubiyet ve 23 de beraberlik aldı.

Arda Turan'ı yakalayacak

Emre Belözoğlu, Fransa karşısında forma giymesi halinde milli forma ile 100 maça çıkan ve ay-yıldızlı formayı en fazla giyen oyuncular sıralamasında 4. sırada yer alan Arda Turan'ı da yakalamış olacak.

Milli takımda 99 maça çıkan deneyimli futbolcunun, 102 kez A Milli Takım formasını giyen ve bu alanda 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakalamasına da yalnızca 3 maç kaldı. Emre, Fransa mücadelesinde oynarsa, bu alanda 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakalamasına da yalnızca 2 maç kalacak.

A Milli Takım forması ile en fazla sahaya çıkma rekoru ise 120 kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren Rüştü Reçber'e ait.

Mevcut kadrodaki en çok forma giyen isim

Emre Belözoğlu, Fransa ve İzlanda maçları için kadroda bulunan isimler içinde de A Milli Takım formasını en fazla giyen isim konumunda bulunuyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıkladığı kadroda, 99 kez ile A Milli Takım formasını en çok giyen futbolcu olan Emre'yi, 55 maçla Burak Yılmaz takip ediyor.

Kadroda yer alan diğer oyuncuların A Milli Takım formasını giyme sayıları şöyle:

Oğuzhan Özyakup 43, Ozan Tufan 41, Hakan Çalhanoğlu 40, Hasan Ali Kaldırım 30, Yunus Mallı 25, Çağlar Söyüncü 24, Kaan Ayhan 21, Cengiz Ünder 18, Yusuf Yazıcı 12, Enes Ünal 12, Sinan Bolat 12, Mahmut Tekdemir 11, Mert Günok 8, İrfan Can Kahveci 8, Mehmet Zeki Çelik 7, Emre Taşdemir 5, Deniz Türüç 5, Kenan Karaman 5, Merih Demiral 4, Dorukhan Toköz 3, Efecan Karaca 2, Abdülkadir Ömür 2, Nazım Sangare 1, Güven Yalçın 1, Uğurcan Çakır 1, Umut Meraş 1, Ömer Ali Şahiner 1

A Milli Takım kadrosunda yer alan Gökhan Akkan ise şu ana kadar ay-yıldızlı forma ile hiçbir maçta sahaya çıkmadı.

2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası'nda oynadı

Türk Milli Takımı, Emre Belözoğlu'nun forma giydiği dönemlerde 2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etti.

A Milli Takım, ve 'nin ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası'nda tarihindeki en büyük başarısını kazanarak dünya 3.'sü oldu. Yarı finalde 'ya 1-0 kaybederek final şansını kaybeden ay-yıldızlı ekip, 3.'lük maçında ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 yendi ve 3.'lüğü elde etti.

Emre'nin de yer aldığı milli takım 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da büyük bir başarı göstererek yarı final oynadı. Milli takım, yarı finalde, 'ya 3-2 mağlup olarak elenmişti. Turnuvada yalnızca 'e 2-0 kaybedilen ilk grup maçında forma giyebilen deneyimli futbolcu, sakatlığı nedeniyle diğer karşılaşmalarda görev alamamıştı.