Emre Belözoğlu 1 ay daha kırık kaburga ile oynayacak!

Kaburgasındaki kırıkla Denizlispor maçında oynayan Emre Belözoğlu, bir süre daha aynı şekilde oynayacağını açıkladı.

'nin 'u mağlup ettği maçta hem asistiyle hem de oynadığı oyunla alkış alan Emre Belözoğlu, mücadeleyi kırık kaburgayla tamamlamıştı.

Fanatik Gazetesinden Yusuf Yusuf Dursun'a konuşan yıldız futbolcu, Denizlispor maçında alınan 3 puanın önemini belirtti:

"Denizli sınavı da bizim için hayati öneme sahipti. Çok değerli 3 puanla ayrıldık. Ben ve arkadaşlarım Denizli’de büyük bir mücadele verdik. Rakibimizin durumu da çok kötüydü. Haftalardır kazanamıyorlardı. Karşımıza yeni bir hoca ile çıktılar. Bunun verdiği motivasyonla büyük bir mücadele sergilediler. Ancak kazandık ve zirveden kopmadık. Milli araya kadar oynayacağımız , ve maçlarını kazanıp iyi bir seri yakalamalıyız."

'O pozisyonda şanslıydım'

"Evet, kaburgamdaki kırık nedeniyle 1 ay daha acı içinde oynayacağım. Ancak sağlık ekibimiz bu konuda bana büyük destek veriyor. Onların da hakkını teslim etmek lazım. Kırığa rağmen, müthiş önlemler aldılar. Maç içinde rakibimin yaptığı hamlede çok şanslıydım. Allah’tan kırığın üstüne gelmedi. Alt bölgeden aldığım darbe bile uzun süre yerde kalmama neden oldu.”

'Devlerin Muriç’i istemesi sürpriz değil'

“Vedat Muriç müthiş bir golcü. Avrupa’nın dev takımlarının radarında olması sürpriz değil. Bu ilgiyi hak ediyor. İnanıyorum ki, Sarı Lacivertli formaya uzun yıllar hizmet edip, başarılarında pay sahibi olacak. Diğer arkadaşlarım da ondan aşağı kalmıyor. Takıma katkı sağlamak için büyük fedakârlıklarda bulunuyorlar.”