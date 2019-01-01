Emre Akbaba ne zaman sahalara dönecek?

Antalya kampına dahil edilen Emre Akbaba, bir süre daha sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'ın Eylül ayında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada ayak tarak kemiğinde kırık meydana gelen Emre Akbaba'nın sahalara döneceği tarih netlik kazandı.

Başarılı orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı kafileyle birlikte Antalya kampına getirilse de bir süre daha sahalardan uzak kalacak.

Hürriyet'in haberine göre oyuncunun tarak kemiğindeki kırığın çok hassas bir bölgede olması nedeniyle riske edilmeyeceği e 1.5 ay daha sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

26 yaşındaki oyuncunun Şubat ayı sonunda forma giyebilecek düzeye gelmesi bekleniyor.