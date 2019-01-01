Canlı Skorlar
Süper Lig

Emre Akbaba ne zaman sahalara dönecek?

Son güncelleme
Yorum()
seskimphoto.com
Antalya kampına dahil edilen Emre Akbaba, bir süre daha sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'ın Eylül ayında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada ayak tarak kemiğinde kırık meydana gelen Emre Akbaba'nın sahalara döneceği tarih netlik kazandı.

Başarılı orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı kafileyle birlikte Antalya kampına getirilse de bir süre daha sahalardan uzak kalacak.

Hürriyet'in haberine göre oyuncunun tarak kemiğindeki kırığın çok hassas bir bölgede olması nedeniyle riske edilmeyeceği e 1.5 ay daha sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Editörün Seçtikleri

26 yaşındaki oyuncunun Şubat ayı sonunda forma giyebilecek düzeye gelmesi bekleniyor.

Sonraki haber:
Trabzonspor'da Juraj Kucka, antrenmanı yarıda bıraktı
Sonraki haber:
Jose Mourinho, Benfica'nın teklifini reddetti
Sonraki haber:
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor, Türk futbol tarihinin en sıkıntılı sözleşmesinden kurtuldu
Sonraki haber:
Fenerbahçe, Pajtim Kasami'nin peşinde!
Sonraki haber:
Abdülkadir Ömür: Avrupa'da oynama hayalim var
Kapat