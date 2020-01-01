Emre Akbaba hasrete son verdi

Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcusu Emre Akbaba, Yukatel Denizlispor karşısında ligdeki gol özlemini dindirdi.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun ikinci yarısının açılış haftasında 'ın Yukatel ile oynadığı maçta Emre Akbaba ilk 11'de başladı.

1 - Emre Akbaba, 27 Ağustos 2018'den bu yana Süper Lig'deki ilk golünü Denizlispor'a attı. Özlem. pic.twitter.com/Mtg03eAzdu — OptaCan (@OptaCan) January 19, 2020

Uzun süredir sakatlıklarla mücadele eden 27 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 26. dakikasında kaydettiği golle Süper Lig'deki gol hasretini sonlandırdı.

2018-19 sezonu öncesi sarı kırmızılı ekibe transfer olan Akbaba, geçtiğimiz sezonun 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında geçirdiği sakatlık sebebiyle ameliyat olmuştu ve o günden beri Süper Lig'de forma giyememişti.

Ayrıca Emre Akbaba, sakatlıktan döndükten sonra 15 Ocak'ta oynanan Ziraat Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor ile 1-1 sonuçlanan mücadelede de ilk 11'de başlamış ve takımının tek golünü kaydederek sahalara golle dönmüştü.