Süper Lig

Emre Akbaba hasrete son verdi

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Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcusu Emre Akbaba, Yukatel Denizlispor karşısında ligdeki gol özlemini dindirdi.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun ikinci yarısının açılış haftasında Galatasaray'ın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta Emre Akbaba ilk 11'de başladı.

Uzun süredir sakatlıklarla mücadele eden 27 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 26. dakikasında kaydettiği golle Süper Lig'deki gol hasretini sonlandırdı.

2018-19 sezonu öncesi sarı kırmızılı ekibe transfer olan Akbaba, geçtiğimiz sezonun 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında geçirdiği sakatlık sebebiyle ameliyat olmuştu ve o günden beri Süper Lig'de forma giyememişti.

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Ayrıca Emre Akbaba, sakatlıktan döndükten sonra 15 Ocak'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor ile 1-1 sonuçlanan mücadelede de ilk 11'de başlamış ve takımının tek golünü kaydederek sahalara golle dönmüştü.

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