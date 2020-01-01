Emre Akbaba golle döndü

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da sakatlığı geçen Emre Akbaba formasına kavuştu.

, Ziraat Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

Süper Lig'de geçen sezonun 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Emre Akbaba, 8 ay 4 gün aradan sonra resmi maça çıktı.

Sahaya kaptan olarak çıkan Emre Akbaba'nın uzun süren forma hasreti, yine Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakada sona erdi.

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Mücadelenin 38. dakikasında Fernando Boldrin'in golüyle öne geçen Çaykur Rizespor'a 1 dakika sonra cevap veren Emre Akbaba, formasına kavuştuğu maçta sahalara golle dönmüş oldu.

Emre'nin golüyle mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Maçtaki 1-1'lik eşitlik devam ederken 27 yaşındaki oyuncu, Burak Albayrak'la girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanarak 88. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Adem Büyük'e bıraktı.