Emmanuel Petit, Mbappe'nin herkesi rahatsız ettiğini söyledi: 'Büyü artık'

Emmanuel Petit, Mbappe'nin sinir bozucu olduğunu ve artık büyümesi gerektiğini söyledi.

NELER OLDU? Emmanuel Petit, PSG Christophe Galtier'in bu sezon birçok kez yüzünün kızarmasına sebep olan Mbappe krizi hakkında konuştu. Petit, Mbappe'nin gerçeklikten koptuğunu ve oyuncunun kulübün çıkarlarını, kişisel çıkarlarından daha çok gözetmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Mbappe ise bugün Marca'nın haberine göre PSG'nin kendisine ihanet ettiğini düşündüğü için Ocak ayında kulüpten ayrılmak için girişimlere başlayacak.

NE SÖYLENDİ? Petit, PSG'nin bu sezon Mbappe ile yaşadığı gündemler konusunda RMC Sports'a şu şekilde konuştu: "Her şeyi sürekli kişiselleştiriyor. Hatta kendini kurumun üstüne koyuyor. Kulüp herhangi bir oyuncudan daha önemlidir. Bugün, Mbappe'nin açıklamaları alakasız ve sadece kuruma değil, Mbappe'nin ortaklarına da saygısızlık. Çünkü bunu söylerek sadece teknik direktörünü değil bazı oyuncuları da hedef alıyor, bu üzücü."

BÜYÜK RESİM: Fransız yıldız, Reims karşılaşmasında tek forvet oynamaktan rahatsız olduğunu, Instagram'da göndermeli bir paylaşım yaparak duyurmuştu. Ancak Galtier, bunu "bir anlık hayal kırıklığından sonra o anın sıcaklığıyla tepki vermek" olarak değerlendirdi ve sakinliğini korudu.

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MBAPPE VE PSG İÇİN SIRADA NE VAR? PSG, bugün Şampiyonlar Ligi'nde saat 22.00'da Benfica ile karşılaşacak. Real Madrid'e gitmek istediği bilinen Mbappe'nin PSG'den ayrılması ise sadece Liverpool ile mümkün.