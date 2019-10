Emmanuel Petit: Granit Xhaka'nın yaptığı kabul edilemez

Topçuların eski yıldızlarından Emmanuel Petit, kendisini protesto eden taraftarlara küfürle karşılık veren Xhaka'yı oldukça sert bir dille eleştirdi.

'de Granit Xhaka'nın taraftarla yaşadığı gerginliğin yankıları sürerken konuya dair bir açıklama da kulübün eski futbolcularından Emmanuel Petit'den geldi.

Paddy Power News'e konuşan Petit yaşananlardan dolayı Granit Xhaka'yı sert bir dille eleştirirken; "Bana kalırsa artık Arsenal Kaptanı olarak kalamaz, imkansız. Yaptığı şey kabul edilemez." ifadelerini kullandı. Petit daha önce de ıslıklı protestolar gördüğünü ancak bu şekilde olmadığını söylerken Arsenal taraftarının Xhaka'yı affetmesinin çok zor olduğunu vurguladı.

49 yaşındaki Danimarkalı, aktif futbolculuğu döneminde Tony Adams ve Patrick Vieira gibi önemli isimlerle oynadığının altını çizerken şöyle konuştu:

"Adams ve Vieira gerçek birer lider ve kaptandı. Arsenal kaptanının nasıl olması gerektiğini sahada herkese gösterdiler. Taraftarlara her zaman saygı duydular. Xhaka'nın bunu anladığını sanmıyorum."

Haberin devamı aşağıda

Eleştirilerine rağmen İsviçreli futbolcuya tavsiyelerde bulunmayı ihmal etmeyen Petit şunları söyledi:

"Eğer onunla konuşsaydım, dünyadaki en keyifli işi yaptığını ve bunun için bir takım fedakarlıklarda bulunması gerektiğini söylerdim. Ona; "Şunu anlamalısın, Arsenal gibi büyük bir kulüpte oynuyorsan, hem de kaptan olarak, sahada her zaman örnek olmalısın. Ama şu an değilsin. Bu nedenle çeneni kapatıp taraftarların ve futbolcuların güvenini kazanmak için çalışmaya devam et. Bu, futbola başladığından beri en zor maçın olacak." derdim."