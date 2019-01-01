Emmanuel Eboue: "Galatasaray'ın Afrika'daki gözüyüm"

Sıkıntılı dönemlerini geride bırakan Emmanuel Eboue, Afrika basınına konuştu...

Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue, hayatını Afrika basınına anlattı.

Yaşadığı maddi sıkıntılar ve depresyonun ardından ülkesine dönen Fildişi Sahilli eski futbolcu, Olivier Kapo'nun 2007 yılında kurduğu futbol okulunda genç futbolcular yetiştiriyor ve aynı zamanda Galatasaray için çalışıyor.

Yeni işiyle ilgili konuşan Eboue, "Galatasaray için Afrika'dan oyuncu bakıyorum. Galatasaray'ın Afrika'daki gözüyüm. Diğer yandan İngiltere'de futbol antrenörlüğü için diploma almaya çalışıyorum. Burada yaptığım şey çocukların adam olmalarını sağlamak." dedi.

Eski eşiyle boşandıktan sonra zor günler geçirdiğini ve çocuklarını göremediğini de anlatan Eboue, "Çocuklarımı 2 yıldır göremiyorum ve bu canımı çok acıtıyor. Geçen hafta küçük çocuğumun doğum günüydü. Eski eşim bir video hazırlayıp bana gönderdi. İzledikten sonra göz yaşlarımı tutamadım. Çocuğum var ama göremiyorum..." diye konuştu.