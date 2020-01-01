Emmanuel Adebayor'dan eleştirilere yanıt: Bağış yapmayacağım

Togolo yıldız, koronavirüs salgını için bağış yapmadığı eleştirilerine karşı ilginç bir şekilde kendini savundu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele için ihtiyacı olan insanlara bağış yapmadığı konusunda eleştirilerin hedefi olan Emmanuel Adebayor, bu eleştirilere ilginç bir yanıt verdi.

“Bağış yapmadığımı söyleyenler için net olacağım. Bağış yapmayacağım. Çok basit," diyen Adebayor, "Ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum, ne yemek istiyorsam onu yiyorum ve en önemli olan bu” dedi.

Kendisinin Didier Drogba ve Samuel Eto’o ile karşılaştırılmasına da değinen Adebayor, “Ne yazık ki Drogba değilim, Eto’o da değilim. Ben Adebayor'um ve her zaman yapmak istediğimi yapacağım” ifadelerini kullandı.

2017’de ’e transfer olan Adebayor, 2019’da ise ’da forma giymişti. Son olarak ekiplerinden Club Olimpia’da forma giyen Togolu golcü, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından ülkesine dönmüş ve Benin’de karantinaya alınmıştı.