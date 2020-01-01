Emmanuel Adebayor, Paraguay takımı Olimpia'dan ayrıldı
Yorum()
@elClubOlimpia
Emmanuel Adebayor, Paraguay takımı Olimpia ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Adebayor'un salgın nedeniyle oluşan karışıklar yüzünden beş aydan kısa bir süre içerisinde Olimpia'dan ayrıldığı belirtildi.
36 yaşındaki oyuncunun salgın boyunca Togo'daki evinde kaldığı ve Paraguay'a gelmeyi sağlığı açısından güvenli bulmadığı ifade edildi.
Ülkenin yaşadığı ekonomik darboğazdan Olimpia'nın da kaçamadığının belirtildiği kulüp açıklamasında, ayrılık kararının ise karşılıklı anlaşmayla verildiğinin altı çizildi.
Kariyeri boyunca Arsenal, Manchester City, Tottenham Hotspur ve Real Madrid gibi büyük kulüplerin formasını terleten Adebayor, Süper Lig'de de Başakşehir ve Kayserispor formalarını giymişti.