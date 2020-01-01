Emircan Altıntaş, Aytemiz Alanyaspor'da
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AA
Süper Lig'de ilk yarının flaş ekiplerinden olan Alanyaspor, bu sezon TFF 1. Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken kanat oyuncusu Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattı.
Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, "Başarılı futbolcumuz Emircan Altıntaş’ın transferi konusunda Aytemiz Alanyaspor ile anlaşma sağladığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.
24 yaşındaki Emircan, attığı 11 golle TFF 1. Lig'de ilk yarının en golcü futbolcusu olmuştu.
Daha önce Beşiktaş ve Başakşehir'in genç takımlarında oynayan Emircan, 2014 yılından bu yana Ümraniyespor forması giyiyordu.