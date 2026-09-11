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Emirates'ten Camp Nou'ya: Barcelona'nın kasasını canlandıracak iki yeni anlaşma

La Liga
Barcelona
İspanya
Birleşik Arap Emirlikleri

Barcelona, gelirlerini artırmak için iki yeni yol açıyor

Barcelona, Katalan kulübünün ekonomik durumunu iyileştirmeye devam etmek ve gelirlerini artırmak için Ohana Development ve Babylon Park şirketleriyle iki anlaşma imzalayarak iki yeni yol buldu.

AS gazetesi, Ohana Development ve Babylon Park ile imzalanan iki anlaşmanın, 19 Eylül tarihinde yapılması planlanan Barcelona kongresinde delege üyeler tarafından onaylanması gerektiğini, ancak tüm tarafların, kulübe yıllar boyunca düzenli gelir sağlayacak iki işlemin şartlarının bir kısmına halihazırda sahip olduğunu belirtti.

Ekonomik açıdan en önemli işlem, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir gayrimenkul geliştirme şirketi olan Ohana Development ile imzalanan işlemdir. Anlaşma iki farklı faaliyeti kapsıyor: Bir yandan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Barcelona markasına bağlı ticari alanlar, eğlence mekanları ve konut birimleri içeren bir konut projesinin geliştirilmesi için bir lisans veriliyor; Katalan kulübünün markasının varlığı 2055 yılına kadar sürecek.

Öte yandan, 2030 yılına kadar uzanan bir sponsorluk sözleşmesi bulunuyor. Şirketin logosu, 2027-2028, 2028-2029 ve 2029-2030 sezonlarında erkek ve kadın ilk takımlarının formalarının arka kısmında yer alacak, ancak Şampiyonlar Ligi'nde değil.

İki anlaşma sayesinde Barcelona 65 milyon euro elde edebilir; üç sezon için imzalanan sponsorluk sözleşmesi kapsamında yaklaşık 40 milyon euro alacak, geri kalan 25 milyon euroluk tutar ise 2055 yılına kadar sezon başına 1 milyon euro oranında dağıtılacak.

La Liga
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Levante
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Barcelona
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İkinci anlaşma ise Spotify Camp Nou stadının kendisinde gerçekleşecek. Kapalı eğlence parkları işletmeciliğinde uzmanlaşmış olan Babylon Park şirketi, tesisin içinde Barcelona temalı bir aile eğlence merkezi geliştirmek için uzun vadeli bir imtiyaz elde edecek.

Sözleşme 25 yıllık bir lisans öngörüyor ve bu model Katalan kulübü için önem taşıyor; çünkü kulüp yalnızca adının kullanılması karşılığında bir mali bedel almakla kalmıyor, aynı zamanda anlaşma kulübe garanti edilmiş asgari bir gelir de öngörüyor ve buna ek olarak eğlence merkezinin elde edeceği gelirlerden bir pay da alıyor.

Babylon Park ile yapılan bu anlaşma, Barcelona'nın Spotify Camp Nou stadını yalnızca maç günlerinde değil, yılın her günü değerlendirme yönelimiyle örtüşüyor.

Barcelona'nın gelirleri 1 milyar euroyu aştı, ancak kulüp mali yükümlülüklerini yerine getirmek ve Espai Barça projesine yönelik yatırımları finanse etmek için gelirlerini artırmaya devam etmesi gerekiyor.

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