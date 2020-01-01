Emiliano Viviano, Fatih Karagümrük'te
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TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'u geçerek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük ilk transferini yaptı.
İstanbul ekibi son olarak Portekiz takımı Sporting CP formasını giyen Emiliano Viviano ile her konuda anlaşmaya vardı.
34 yaşındaki kalecinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Fatih Karagümrük, serbest statüdeki Viviano için bonservis bedeli ödemeyecek.
Kariyerinde Inter ve Arsenal gibi önemli kulüplerin formalarını giyen Viviano, 6 kez de İtalya Milli Takımı'nın kalesini korudu.