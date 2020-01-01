Süper Lig

Emiliano Viviano, Fatih Karagümrük'te

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Emiliano Viviano SPAL
Getty Images
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano ile anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'u geçerek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük ilk transferini yaptı.

İstanbul ekibi son olarak Portekiz takımı Sporting CP formasını giyen Emiliano Viviano ile her konuda anlaşmaya vardı.

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34 yaşındaki kalecinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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    Fatih Karagümrük, serbest statüdeki Viviano için bonservis bedeli ödemeyecek.

    Kariyerinde Inter ve Arsenal gibi önemli kulüplerin formalarını giyen Viviano, 6 kez de İtalya Milli Takımı'nın kalesini korudu.

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