Emiliano Viviano, Fatih Karagümrük'te

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano ile anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig play-off finalinde 'u geçerek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük ilk transferini yaptı.

İstanbul ekibi son olarak takımı Sporting CP formasını giyen Emiliano Viviano ile her konuda anlaşmaya vardı.

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34 yaşındaki kalecinin önümüzdeki günlerde 'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Fatih Karagümrük, serbest statüdeki Viviano için bonservis bedeli ödemeyecek.

Kariyerinde ve gibi önemli kulüplerin formalarını giyen Viviano, 6 kez de İtalya Milli Takımı'nın kalesini korudu.