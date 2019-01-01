Emiliano Sala'nın annesinden Cardiff'e adalet çağrısı

Emilano Sala'nın ailesi uçak kazasıyla ilgili soruşturma devam ederken bir yandan cevap arıyor.

Uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın annesi, soruşturma devam ederken 'a bonservis bedelini ödemeyen 'ye adalet çağrısında bulundu.

Kayıp pilot David Ibotson ile Sala'nın 'dan Cardiff'e gitmek 21 Ocak günü bindiği uçak İngiliz Kanalı üzerindeyken düşmüştü. Sala'nın cansız bedeni kazadan bir süre sonra bulunmuştu, fakat uçağın düşmesine sebep olan şey halen bilinmiyor.

Kazayla ilgili soruşturma halen devam ederken, Cardiff ise Sala'nın bonservis ücretini soruşturma sonuçlanana kadar ödemeyi reddetti.

Sala'nın annesi Mercedes Taffarel, Cardiff'in bu tutumunun oğluna yapıan bir saygısızlık olduğunu dile getirdi. L'Equipe' e konuyla ilgili açıklama yapan Taffarel, "Emiliano, Cardiff'e tüm basının, herkesin önünde imza attı. Bu yüzden bonservis bedelini ödemeliler" dedi.

Taffarel sözlerine, "Bunu ailemize yapılmış bir saygısızlık olarak görüyor muyum? Evet. Emiliano, Cardiff'e gerçekten imza atmış olmasa durum farklı olurdu" diye devam etti.

Arjantinli oyuncunun annesi, "Kazaya neyin sebep olduğunu öğrenmek için kulüp de kendi araştırmalarını yapıyor, fakat sözlerini tutmaları gerekiyor. Onun imzası silinemez" dedi.

Taffarel öfkesini, "Evet, kesinlikle sinirliyim. Oğluma hiç önem vermediler. Oyuncular paradan daha değerlidir. Bu değeri Emiliano'ya hiç göstermediler" diye belirtti.

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Yaşananlardan sonra finansal durum artık Cardiff ve Nantes'ın arasındaki bir durum olsa da Mercedes Taffarel adaletin yerini bulmasını bekliyor. Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Taffarel, "Bu yılın sonuna kadar soruşturmanın tamamlanıp neler olduğunu öğreneceğimizi düşünüyorum. Sabırlı olmalıyız. Emiliano için adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Oğlumun hangi sebeplerden ötürü hayatını kaybettiğini ve bu kazada kimin hatası olduğunu öğrenmek istiyorum," diyen Taffarel, "Eğer birisi bir hata yaptıysa, bırakalım bu ortaya çıksın. İhmaller ortaya çıksın" açıklamalarını yaptı.

28 yaşındaki oyuncunun annesi son olarak, "Birçok konuyu merak ediyoruz. İnsanlar uçaktaki pilotun ortaya çıkmadığını ve başka birinin o pilot yerine geçtiğini söylüyor. Bunların hepsini İngiliz polisine soruyoruz" diyerek sözlerini bitirdi.