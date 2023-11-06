Arjantin'in en önemli oyuncularından birisi olan kaleci Martinez'den Fransa itirafı...

NE OLDU? Arjantinli kaleci, geçen yıl Katar'da Fransa'ya karşı oynanan Dünya Kupası finalinde oynamanın kendisini daha iyi bir kaleci yaptığını ve 2023 Yashin Trophy ödülünü kazanmasındaki en büyük etken olduğunu açıkladı.

NE DEDİLER: L'Equipe'a konuşan Martinez şunları söyledi: "Fransa'ya karşı final mi? 75 dakika boyunca bu takımla oynadığımız en iyi maçtı. Futbolun güzelliği ise sadece 10 dakikada her şeyin değişebilmesi. Ama bu maç beni daha iyi bir kaleci yaptı. Kazanmak için acılar çekmek benim hayatımın hikayesidir. O maçta, resmen acı çektim."

BÜYÜK RESİM: Martinez, La Albiceleste'nin 2021'den bu yana uluslararası futboldaki başarısında çok önemli bir rol oynadı. Ülkesinin Brezilya'daki Copa America zaferinde de çok önemli bir katkı yapmasının ardından, 2022 Dünya Kupası boyunca takımı adına müthiş kurtarışlara imza attı.

Haberin devamı aşağıda

Ve herkesin imrenerek baktığı kupayı, Messi'nin kaldırmasındaki en belirleyici performanslardan birisini ortaya koydu.

İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty

SIRADA NE VAR? Arjantinli eldiven, Perşembe günü Avrupa Konferans Ligi'nde Hollanda takımı AZ ile karşılaşacakları maçta Aston Villa'nın kalesinde olacak.