Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Arjantinli kaleci, transferin gözde isimlerinden birisi...

NE OLDU? Yaz transfer dönemi hızla yaklaşırken ve piyasadaki birçok üst düzey kulüp yeni bir kaleci arıyor.

Pek çok kulübün gözü, Arjantin Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nı kazanan Aston Villa'nın kalesici Emiliano Martinez'e kitlendi.

30 yaşındaki kaleci, 2020'de Arsenal'den kulübe katıldığından beri kendisini daha geliştirdi ve adı, Avrupa’nın dev takımlarıyla anılıyor.

NE SÖYLEDİLER: Transfer haberleriyle ilgili konuşan Martinez, The Mirror aracılığıyla Villa Park’taki hislerini aktardı.

"Kulübe katıldığımdan beri kariyerim tavan yaptı. Her zaman bu kulübe minnettar olduğumu ve burada olmayı sevdiğimi söyledim.

“Ailem kulüpte mutlu, oğlum futbol takıntılı ve akademide 6 yaş altı takımında oynuyor. Burada geçirdiğimiz günleri seviyoruz ve umarım önümüzde uzun yıllar olur."

BÜYÜK RESİM: Kuzey Londra'dayken Arsenal'da parlama şansını hiç bulamamış olan Martinez'in, yeteneklerini göstermesi için Villa'ya transfer olması onun için mükemmeldi.

O zamandan beri Arjantin Milli Takımı’nın da as kalecisi oldu ve şimdi Topçular’ın ezeli rakibi Tottenham'ın onu transfer etmek istediği konuşuluyor.

Ayrıca, Serie A devi Juventus’un da Martinez’i kadrosuna katmak için bastırdığı ve bu konuda bir transfer paketi hazırlayacağı vurgulanıyor.

Ancak Martinez, yaptığı açıklamalarla hem Juventus hem de Tottenham’dan gelecek olan tekliflere kapısını kapatmış oldu.

Villa'nın hafta sonu Bournemouth'u 3-0 yenmesinin ardından Arjantinli kaleci, kulüp için 99 lig maçında toplam 33 maçta kalesini gole kapattı.

Ve böylece, hem Brad Friedel hem de Mark Bosnich'in rekorlarını egale etti.

Maçın ardından Martinez, “3-1 kazanmış olsaydık, eve giderdim ve saatlerce uyuyamazdım, çünkü her zaman öncelikli hedefim gol yememek…

“Çok hırslıyım ve gelişmek için çok azimliyim. Bunu, özellikle savunma hattımıza ve ilk 11’deki tüm arkadaşlarıma aktarmaya çalışıyorum” dedi.

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MARTINEZ İÇİN SIRADA NE VAR? Hafta sonundaki galibiyet, Unai Emery'nin ekibinin Premier Lig’de 38 puanla 11. sırada yer almasını sağladı.

Villa; milli aradan sonra aynı puanda oldukları 10. sıradaki Chelsea ile Stamford Bridge’de karşılaşacak.