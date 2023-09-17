Emiliano Martinez, Ballon d'Or ödülünü bu yıl kimin kazanacağını açıkladı

Arjantin ve Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez bu yıl Ballon d'Or ödülünün kime gideceğini açıkladı.

Messi ödülün favorilerinden

Erling Haaland'a karşı yarışıyor

Ayrıca Martinez de aday

NE OLDU? Arjantin Milli Takımı'nın file bekçisi Emiliano Martinez, Dünya Kupası'nda oynadığı önemli rol nedeniyle Ballon d'Or'a aday gösterildi. Ancak Aston Villa'nın deneyimli eldiveni, bu ödülü Lionel Messi'nin kazanacağından emin. Lionel Messi, Ballon d'Or'da geçtiğimiz sezonu Manchester City formasıyla attığı 52 golle kapatan Erling Haaland ile yarışıyor.

NE SÖYLENDİ? Martinez şunları söyledi: "Ballon d'Or'u kimin kazanacağını biliyoruz. Tabii ki dostum Messi. Ben de aday olmaktan gurur duyuyorum."

BÜYÜK RESİM: Bazı taraftarlar, Lionel Messi'nin kulüp düzeyinde Erling Haaland'ın geçtiğimiz sezon yakaladığı başarıyı gösterdiğini düşünmüyor. Ancak Arjantin ile Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Lionel Messi en büyük zaferine ulaştı. Bu nedenle Martinez'in onun kazanacağını düşünmesi şaşırtıcı değil.

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SIRADA NE VAR? Ballon d'Or ödülü, 30 Ekim 2023 tarihinde düzenlenecek törenle sahibini bulacak.