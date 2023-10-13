Arjantin Milli Takımı'nın başarılı kalecisi Emiliano Martinez rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

NE OLDU? Martinez, Perşembe gecesi Arjantin formasını giydi ve Aralık ayında 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasından bu yana üst üste yedinci kez sahaya çıktı. 609 dakikalık gol yememe rekoruyla yeni bir milli takım rekorunun da sahibi oldu ve Martinez, bu bakımdan etkileyici bir sayıya daha ulaşarak finalden beri gol yemiyor.

NE DEDİLER: Takım arkadaşı Rodrigo De Paul, Martinez'in maç sonrası performansı hakkında "Tarih yazmaya devam ediyor. Umarım bu hiç bitmez" dedi.

Süper Lig'de rekor Şenol Güneş'te!

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Türk spor tarihinde birinci lig baz alındığında geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'taki görevini bırakan Şenol Güneş rekoru elinde bulunduruyor. Güneş, Trabzonspor'da oynadığı dönemde hem maç sayısı hem de yediği gol sayısı bakımından kişisel rekorunu kırmıştı. 30 maçın hepsinde 90 dakika forma giyen futbolcu, kalesinde ise sadece 7 gol gördü. Bu sırada Türk spor tarihinde birinci ligde 1112 dakika süreyle kalesinde gol görmeyerek en uzun süre gol yememe rekorunu da kendi adına yazdırdı.

BÜYÜK RESİM: Arjantin, Dünya Kupası elemelerinde üç maçtan üç galibiyet alarak gruplarının zirvesinde yer alırken dünya şampiyonları yine iyi bir formda görünüyor.

Ancak durumu daha da etkileyici kılan şey, Lionel Messi'nin Paraguay galibiyetinde La Albiceleste adına yedek kulübesinden oyuna dahil olmasıydı.

İKİ FOTOĞRAFTA:

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Getty

ARJANTİN İÇİN SIRADA NE VAR? Lionel Scaloni'nin takımı Salı günü Dünya Kupası ön elemelerinin bir başka turunda Peru'ya karşı yeniden sahada olacak.